В аэропорту Пулково 16 июня задержали два рейса

В аэропорту Пулково 16 июня задержали два рейса
В Пулково задерживаются два самолета. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В среду, 16 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Краснодара и Иркутска.

По данным Пулково, первым задерживается рейс WZ 647 до Краснодара. Рейс обслуживает компания «Red Wings». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 17:35, однако сейчас указано, что посадка завершится только 21:30.

Далее с опозданием вылетит рейс 7R 553 до Воронежа. Туда полетит самолет авиакомпании «РусЛайн». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 21:55. Теперь пассажирам придется проявить терпение и ждать вылета как минимум до 22:15.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор изучил 150 пчелиных маток в Пулково.

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