Памфилова публично раскритиковала Беглова за избирательную систему в Петербурге

Памфилова публично раскритиковала Беглова за избирательную систему в Петербурге
По мнению Памфиловой, руководитель городского избиркома Наталья Ченина "ничего не решает и от нее ничего не зависит". Фото: сайт Кремля

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала губернатора Петербурга Александра Беглова за его защиту избирательной системы в городе.

Памфилова заявила в ходе встречи с экспертами и политологами в среду, 16 июня, что ЦИК трижды выражал недоверие председателям комиссии. Она отметила, что у главы города совершенно другой взгляд на то, какой должна быть избирательная система.

По мнению Памфиловой, руководитель городского избиркома Наталья Ченина «ничего не решает и от нее ничего не зависит», а поскольку Беглов встал на защиту избирательной системы, то он тоже несет за это ответственность.

Также глава ЦИК подчеркнула, что центризбирком мог бы отозвать одного из руководителей горизбиркома, но, по ее словам, на ситуацию это никак не повлияет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга назвал дату выборов в городской парламент.

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