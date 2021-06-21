Петербуржцев возмутили купающиеся в фонтанах дети

Петербуржцы изнывают от аномальной жары, которая стоит в городе около недели. В фонтанах все чаще начали замечать купающихся детей, что вызвало волну возмущений.

На прошедших выходных воздух в Петербурге прогревался до 30-31 градуса. Местные жители спасаются от жары в воде, но не все выбирают для купания пляжи: некоторых устраивает и купание в фонтанах. Особенно это касается детей, которые забираются в воду голышом. Однако не всех горожан устраивает такое поведение, они возмущаются по этому поводу в соцсетях.

Пользовательница написала в Facebook, что заметила купающихся детей в фонтане в Летнем саду. По ее мнению, это совсем не то место, где бы хотелось встретить голых малышей. Другие также напомнили о множестве опасных бактерий, которые можно подцепить в фонтанах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС предупредило петербуржцев о жаре и грозах с порывистым ветром.