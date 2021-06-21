Петербуржцы стоят в четырехбалльных пробках утром понедельника

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, пробки оцениваются на четыре балла. Ситуация останется неизменной как минимум до 14 часов дня.

Самая крупная пробка собралась на пересечении Рябовского шоссе и улицы Коммуны. Бордовым выделены участки Ириновского проспекта, Рябовского шоссе, улицы Коммуны и Лесопарковой улицы. Также движение стоит на улице Красина.

По традиции стоят выезды из пригородов, Волхонское шоссе, участок внутреннего кольца КАД перед вантовым мостом, Народная улица, Дачный проспект.

Водители толкаются на площади Восстания, Свердловской набережной, Большеохтинском проспекте, у метро «Черная речка», «Лесная» и «Проспект Просвещения»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе.