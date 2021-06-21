В Петербурге этой ночью общественный транспорт будет работать круглосуточно

Подземка будет работать в связи с проведением футбольного матча.

В Санкт-Петербурге сегодня, 21 июня, состоится футбольный матч на стадионе «Газпром Арена» в рамках Евро-2020. В связи с этим общественный транспорт будет работать круглосуточно – чтобы болельщики могли спокойно добраться до дома, воспользовавшись метро, автобусами, трамваями и троллейбусами.

Ночью будут ходить автобусы маршрутов № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328, пишет СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Что касается трамваев, то некоторые из них продлят работу до 2:15.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семин оценил шансы сборной России в матче против Дании на Евро-2020. По его словам, у сборной России появятся шансы на победу, если игроки покажут хорошую скорость и выиграют больше единоборств — у нас будут шансы