По итогам проверки КСП из комитета по природопользованию уволили 15 человек

По итогам проверки КСП из комитета по природопользованию уволили 15 человек
В работе комитета по природопользованию аудиторы нашли 502 нарушения на общую сумму в 53,31 млн рублей. Фото: КСП

Контрольно-счетная палата (КСП) провела проверку законности и эффективности использования бюджетных средств в комитете по природопользованию. Аудиторская проверка завершилась увольнением 15 сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе КСП, под увольнение попали девять должностных лиц и шесть сотрудников подведомственных учреждений.

За 2018-2020 годы в работе комитета по природопользованию аудиторы нашли 502 нарушения на общую сумму в 53,31 млн рублей. Среди них были нарушения при составлении и ведении бюджетных смет, планировании доходов, расчете и предоставлении субсидий подведомственным учреждениям.

К примеру, в 2018 году подведомственный ГУП «Экострой» получил субсидию на содержание техники на 2 млн рублей больше необходимого. А в 2018-2019 годах комитет потратил лишние 2 млн рублей на контракты на очистку водных объектов.

Также ведомство заплатило лишние 2,3 млн рублей за вывоз и утилизацию грунта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата Петербурга проверяет работу Госстройнадзора.

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