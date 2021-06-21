На станции Рыбацкое на четыре ночи закроют железнодорожный переезд

Железнодорожный переезд закроют для автомобилей с 1 часа ночи до 6 часов утра 22, 23, 25 и 26 июня. Фото: pixabay

Железнодорожный переезд закроют для автомобилей с 1 часа ночи до 6 часов утра 22, 23, 25 и 26 июня. Фото: pixabay

Железнодорожный переезд станции Рыбацкое ждет ремонт. На четыре ночи переезд будет закрыт для автомобилей.

Как сообщает петербургская администрация, в рамках аварийных работ на ж/д переезде станции Рыбацкое отремонтируют пути и, в частности, разберут переездный настил.

Работы проведут на улице Юннатов, в границах ж/д переезда 14-го километра пикета 5 станции Рыбацкое. Аварийные работы выполнят на основании приказа Министерства транспорта от 31 июля 2015 года.

Железнодорожный переезд закроют для автомобилей с 1 часа ночи до 6 часов утра 22, 23, 25 и 26 июня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти железнодорожная станция «Калище» преобразилась. Сообщается о проведении ремонта платформы. Также здание теперь оборудовано новым санузлом.