Скончался председатель петербургского Морского собрания Николай Орлов

Скончался председатель петербургского Морского собрания Николай Орлов
Николай Орлов скончался на 67-м году жизни. Фото: Морское собрание Петербурга

В Северной столице ушел из жизни председатель Морского собрания города Николай Орлов. Ему было 66 лет.

О смерти Николая Орлова сообщили в пресс-службе Морского собрания. Председатель умер в ночь на 22 июня. В последнее время он страдал от инфекционного заболевания, которое и стало причиной его смерти.

«Вклад Николая Владимировича в дело возрождения и последующей деятельности Морского Собрания огромен. Благодаря его энтузиазму, энергии, целеустремлённости и большому желанию возродить Собрание стало возможным дальнейшее эффективное и плодотворное функционирование Собрания», — говорится в сообщении.

Николай Орлов родился 25 июля 1954 года в Ростовской области. После школы он пошел учиться в Одесское мореходное училище на судоводительский факультет. Служил на подводных лодках, работал в войсковой части в Афганистане.

В апреле 1995 года Орлов воссоздал Санкт-Петербургское Морское собрание и стал его председателем.

«Светлая память о Николае Владимировиче навсегда останется со всеми, кто его знал и работал с ним. Вечная память!», — заключили в пресс-службе.

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