В Пулково в среду задержали два рейса

В Пулково в среду задержали два рейса
В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 23 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы.

Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи и Калининграда.

По данным Пулково, первым задерживается рейс U6 547 до Сочи. Рейс обслуживает компания «Уральские Авиалинии». Далее с опозданием вылетит рейс U6 053 до Калининграда. Туда полетит самолет авиакомпании той же компании.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по данным Пулково, первым задерживается рейс WZ 793 до Екатеринбурга. Рейс обслуживает авиакомпания Red Wings. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 1:35, однако время вылета сдвинули на 7:25.

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