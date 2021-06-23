Экскурсоводов в Петербурге отправят на обязательную аттестацию

Сведения о гидах будут вноситься в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Сведения о гидах будут вноситься в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В Петербурге депутаты парламента ввели новые правила для гидов и экскурсоводов. Теперь им придется проходить обязательную аттестацию.

В среду, 23 июня, депутаты городского ЗакСа одобрили поправки в закон о туристкой деятельности. Согласно новым правилам, гидов и экскурсоводов начнут аттестовать в обязательном порядке. Для этого в Смольном организуют специальную комиссию, которая и займется аттестацией. Сведения о гидах будут вноситься в федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Аттестованным гидам и экскурсоводам будут выдавать соответствующие бейджи. А городские власти в свою очередь будут контролировать их деятельностью

По мнению одних депутатов, эта мера избавит рынок от неквалифицированных специалистов. Другие же считают, что нововведение станет причиной ухода гидов «в тень».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готов принять тысячи «вакцинных» туристов из разных стран.