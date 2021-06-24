В аэропорту Пулково в четверг задержали 10 рейсов

Сегодня, 24 июня, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают 10 самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Кирова, Симферополя, Владивостока, Ленкорани, Калининграда, Анапы, Хабаровска, Москвы, Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Кирова. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 8:30, однако время вылета сдвинули на 10:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 11:05, но это произойдет не раньше 11:30.

Также задерживают рейс до Владивостока. Самолет должен был улететь в 11:10, но по факту ждать придется до 11:30. Вылет рейса до азербайджанского города Ленкорань перенесли с 11:40 на 12:40

Время вылета самолета в Калининград отложили с 12:45 до 16:35. Другой самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 14:10. Рейс до Анапы задерживается с 14:00 до 15:30; Самолет в Хабаровск улетит в 18:30, вместо 17:20.

Следующая задержка — самолет до Москвы. Вылет сдвинули с 17:45 на 21:25. Последним с опозданием вылетит рейс до Сочи — он перенесен с 19:10 на 19:30.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор осмотрел 1,4 млн икринок форели в Пулково.