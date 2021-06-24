Надвигающийся на Петербург шторм заставил закрыть сады и скверы

Сады и скверы закрыли на время шторма. Фото: Pixabay

Сады и скверы закрыли на время шторма. Фото: Pixabay

Надвигающиеся на Петербург сильный ветер и гроза заставили закрыть несколько городских садов и скверов. Зеленые зоны откроют, когда шторм утихнет.

Как сообщает петербургский комитет по благоустройству, аномальная жара в Северной столице резко сменилась непогодой. По данным синоптиков, сегодня, 24 июня, начавшийся дождь будут сопровождать грозы и сильный ветер. Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

Из-за шторма ведомство решило временно закрыть ряд садов и скверов, чтобы обеспечить безопасность горожан — во время сильного ветра могут упасть деревья.

Закрыты сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, Юсуповский, Никольский, Таврический, Екатерининский, Овсянниковский, Лопухинский, Румянцевский, Шкиперский и Благовещенский сады, а также скверы Галины Старовойтовой и на ул. Декабристов, 22.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге закончились запасы температурных рекордов. Термометры горожан покажут +27…+29°, а в Ленинградской области же +26…+31°, на востоке до +35°. Ветер будет дуть западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозе он станет порывистым.