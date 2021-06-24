Скончалась 92-летняя балетмейстер Мариинского театра Ольга Моисеева

Ольга Моисеева скончалась на 93-м году жизни. Фото: Мариинский театр

Ольга Моисеева скончалась на 93-м году жизни. Фото: Мариинский театр

В Северной столице умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра, народная артистка СССР Ольга Моисеева. В прошлом она была балериной театра им. Кирова.

О смерти балетмейстера 24 июня сообщила пресс-служба Мариинского театра. Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и ученикам Ольги Николаевны.

«В нашей памяти она навсегда останется музыкальной, эмоциональной артисткой и чуткой, заботливой наставницей, болеющей за искусство, которому служила всю жизнь», — говорится в сообщении Мариинки.

Всю свою творческую карьеру Моисеева посвятила работе в Мариинском театре. Она в 1947 году окончила Ленинградское хореографическое училище, а сразу после поступила в труппу театра.

Будучи балериной, Моисеева танцевала Жизель, Китри, Раймонду, Зарему, создавала образы в спектаклях Леонида Якобсона, Юрия Григоровича, Константина Сергеева и старалась идеально вписываться в каждую роль.

Окончив карьеру балерины, она стала репетитором.