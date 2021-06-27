МЧС сообщило о дождях и грозах в Петербург в понедельник

МЧС сообщило о дождях и грозах в Петербург в понедельник
В городе ожидаются дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Петербурга предупредили о прогнозируемом ухудшении погодных условий в понедельник, 28 июня. На город надвигаются дожди и грозы.

Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщило главное управление МЧС по городу.

По данным синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 28 июня на Петербург обрушатся кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западным, скорость его порывов достигнет 5-10 метров в секунду. Термометры в разгар дня покажут от +24 до +26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 27 градусов тепла в воскресенье. Существенных осадков не ожидается. Днем ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

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