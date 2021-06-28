Петербуржцы стоят в трехбалльных пробках утром 28 июня

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Загруженность дорог на данный момент составляет три балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:15, пробки оцениваются на три балла. К девяти утра они усилятся до четырех баллов, после чего ситуация останется неизменной как минимум до 14 часов дня.

Самая крупная пробка собралась на Народной улице и съезде с КАД на Мурманское шоссе. Там дорожные ограничения из-за ремонта. По традиции стоят выезды из пригородов, Московское шоссе, участок внутреннего кольца КАД в районе Ржевки, Дачный проспект, Кубинская улица.

Водители толкаются на площади Восстания, Витебском проспекте, Среднеохтинском проспекте, у метро «Лесная» и «Площадь Мужества»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ГАТИ предупредила об ограничении движения до осени следующего года.