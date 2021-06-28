Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года

Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года
Первый этап, который начнется в апреле 2022-го, подразумевает выведение 800 автобусов на сохраненные маршруты. Фото: Baltphoto/Петр Прайс

Комитет по транспорту разбил транспортную реформу в Петербурге на три этапа. Переход но новую модель транспортного обслуживания начнется в апреле 2022 года.

ГКУ «Организатор перевозок» отзывает 10 закупок и планирует объявить новые. В лотах поменяют дату начала предоставления услуги по перевозке пассажиров. Это значит, что транспортная реформа в Северной столице пройдет в три этапа в течение четырех месяцев, старт намечен на апрель следующего года. Ранее новую модель транспортного обслуживания планировали запустить в один день.

Как отмечают в комитете, решение об этапности реформы приняли после обращений перевозчиков. Многие из них не могут закупить и подготовить новые автобусы единовременно.

Первый этап, который начнется в апреле 2022-го, подразумевает выведение 800 автобусов на сохраненные маршруты.

Во время второго этапа, старт которого намечен на июнь 2022-го, на новые и прежние маршруты, где уже будет полностью готова инфраструктура, выведут около 700 автобусов.

На третьем этапе, который запустят в июле 2022-го, на маршруты выведут еще почти 1300 автобусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту начал проверку работы кондиционеров в общественном транспорте Петербурга.

комитет по транспорту новости СПб общественный транспорт транспортная реформа


 

Новости партнеров
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный слёт социальных предпринимателей СЗФО
Полиция задержала жителя Луги, подозреваемого в убийстве падчерицы, на ...
Автомобиль слетел в кювет на Московском шоссе
Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года
Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц ...
В Петербурге суд запрещает сайты с экскурсиями по крышам, но это не ...
Пятерых утопленников за день обнаружили в Петербурге и Ленобласти
Более 80 человек пострадали в ДТП в Петербурге и Ленобласти за выходные