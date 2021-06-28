Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле 2022 года

Первый этап, который начнется в апреле 2022-го, подразумевает выведение 800 автобусов на сохраненные маршруты. Фото: Baltphoto/Петр Прайс

Первый этап, который начнется в апреле 2022-го, подразумевает выведение 800 автобусов на сохраненные маршруты. Фото: Baltphoto/Петр Прайс

Комитет по транспорту разбил транспортную реформу в Петербурге на три этапа. Переход но новую модель транспортного обслуживания начнется в апреле 2022 года.

ГКУ «Организатор перевозок» отзывает 10 закупок и планирует объявить новые. В лотах поменяют дату начала предоставления услуги по перевозке пассажиров. Это значит, что транспортная реформа в Северной столице пройдет в три этапа в течение четырех месяцев, старт намечен на апрель следующего года. Ранее новую модель транспортного обслуживания планировали запустить в один день.

Как отмечают в комитете, решение об этапности реформы приняли после обращений перевозчиков. Многие из них не могут закупить и подготовить новые автобусы единовременно.

Первый этап, который начнется в апреле 2022-го, подразумевает выведение 800 автобусов на сохраненные маршруты. Во время второго этапа, старт которого намечен на июнь 2022-го, на новые и прежние маршруты, где уже будет полностью готова инфраструктура, выведут около 700 автобусов. На третьем этапе, который запустят в июле 2022-го, на маршруты выведут еще почти 1300 автобусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по транспорту начал проверку работы кондиционеров в общественном транспорте Петербурга.