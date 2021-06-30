Партия «Новые люди» поддержала медперсонал Мариинской больницы

Партия «Новые люди» поддержала медперсонал Мариинской больницы
Активисты доставили в клинику горячие обеды для всей работающей смены. Фото: «Новые люди»

Активисты партии «Новые люди» решили поддержать медиков, которые боятся за жизни петербуржцев в «красных зонах». С инициативой привезти коллегам обеды выступила будущий кандидат в депутаты от партии, врач-нефролог Дарья Садовская.

Дарья Садовская пришла работать в «красную зону» Мариинской больницы еще в разгар первой волны коронавируса. Сейчас она снова вернулась в госпиталь, и на личном опыте знает о трудностях коллег.

«Людей катастрофически не хватает. Как и в первую волную, с больными коронавирусом работают гинекологи, хирурги, стоматологи, окулисты. По началу страшно, потому что мы все не инфекционисты, но жизнь заставила адаптироваться», — говорит Садовская.

Сейчас петербургские врачи борются с третьей волной вируса, которая, по словам Саудовской, оказалась гораздо тяжелее предыдущих.

«Официально смена длится 12 часов, но на деле все перерабатывают. Всю смену ты находишься в душном защитном костюме, буквально обливаясь потом на такой жаре. И есть всего полчаса, чтобы присесть, отдохнуть и перекусить. Мы едим что придется, поэтому врачи в «красной зоне» буквально мечтают о нормальной еде и сне», — объясняет Дарья Садовская.

Партия «Новые люди» оперативно откликнулись на призыв доктора. Активисты доставили в клинику горячие обеды для всей работающей смены, а также привезли несколько коробок со средствами гигиены. Медики были приятно удивлены оказанным вниманием.

Активисты доставили в клинику горячие обеды для всей работающей смены. Фото: «Новые люди»

«Девиз нашей партии «Люди – важнее», поэтому я не удивилась тому, что мое предложение так быстро поддержали», — отметила Садовская.

Врач добавила, что в партии обсуждаются и другие инициативы по поддержке петербургских врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комздрав рассказал, почему у больниц Петербурга выстроились скорые.

активисты мариинская больница новости СПб партия "новые люди"


 

Новости партнеров
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
Именинника зарезали в день рождения у ресторана на Маршала Жукова
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Роспотребнадзор раскрыл число заболевших COVID-19 после вакцинации
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Что известно о крушении вертолета в Ленобласти: погибшие и цель рокового полета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Партия «Новые люди» поддержала медперсонал Мариинской больницы
Доцента ГУМРФ имени адмирала Макарова будут судить за взятку от студента
Петербуржцы обратили внимание на мутную и желтую воду в Малой Невке
Новые пособия для детей и беременных, соцвыплаты на карту «Мир», ...
Петербуржцы жалуются на нехватку второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона»
Восемь пострадали и один погиб в крупном ДТП на Мурманском шоссе
Дополнительные «Ласточки» будут ходить между Петербургом и ...
«Паровозик» из четырех машин собрал пробку на Малоохтинском мосту