Партия «Новые люди» поддержала медперсонал Мариинской больницы

Активисты партии «Новые люди» решили поддержать медиков, которые боятся за жизни петербуржцев в «красных зонах». С инициативой привезти коллегам обеды выступила будущий кандидат в депутаты от партии, врач-нефролог Дарья Садовская.

Дарья Садовская пришла работать в «красную зону» Мариинской больницы еще в разгар первой волны коронавируса. Сейчас она снова вернулась в госпиталь, и на личном опыте знает о трудностях коллег.

«Людей катастрофически не хватает. Как и в первую волную, с больными коронавирусом работают гинекологи, хирурги, стоматологи, окулисты. По началу страшно, потому что мы все не инфекционисты, но жизнь заставила адаптироваться», — говорит Садовская.

Сейчас петербургские врачи борются с третьей волной вируса, которая, по словам Саудовской, оказалась гораздо тяжелее предыдущих.

«Официально смена длится 12 часов, но на деле все перерабатывают. Всю смену ты находишься в душном защитном костюме, буквально обливаясь потом на такой жаре. И есть всего полчаса, чтобы присесть, отдохнуть и перекусить. Мы едим что придется, поэтому врачи в «красной зоне» буквально мечтают о нормальной еде и сне», — объясняет Дарья Садовская.

Партия «Новые люди» оперативно откликнулись на призыв доктора. Активисты доставили в клинику горячие обеды для всей работающей смены, а также привезли несколько коробок со средствами гигиены. Медики были приятно удивлены оказанным вниманием.

«Девиз нашей партии «Люди – важнее», поэтому я не удивилась тому, что мое предложение так быстро поддержали», — отметила Садовская.

Врач добавила, что в партии обсуждаются и другие инициативы по поддержке петербургских врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комздрав рассказал, почему у больниц Петербурга выстроились скорые.