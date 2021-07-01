Улицу Николая Рубцова и 6-й Верхний переулок полностью перекроют на две ночи

Улицу Николая Рубцова и 6-й Верхний переулок полностью перекроют на две ночи
Движение полностью закроют с 23:00 1 июля до 06:00 2 июля, а также с 23:00 4 июля до 06:00 5 июля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ремонтные работы на проспекте Энгельса на две ночи перекроют движение на двух примыкающих улицах.

Как сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, под закрытие движения попадают участки улицы Николая Рубцова и 6-го Верхнего переулка, примыкающие к проспекту Энгельса.

Движение полностью закроют с 23:00 1 июля до 06:00 2 июля, а также с 23:00 4 июля до 06:00 5 июля.

Сам проспект Энгельса перекрывать не будут, он останется доступным для проезда.

В ночное время дорожники будут проводить работы по укладке и стабилизации асфальтобетонного покрытия в рамках ремонта проспекта Энгельса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весь июль петербуржцев ждут ограничения движения по центральным улицам из-за Евро-2020.

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