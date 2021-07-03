Обновленный Дизельный проезд планируют открыть в 2022 году

Обновленный Дизельный проезд планируют открыть в 2022 году
Дизельный проезд будет открыт в 2022 году. Фото: Смольный

Движение по обновленному Дизельному проезду в Московском районе должны открыть в следующем году. Такое поручение губернатор Александр Беглов дал во время рабочего визита в район.

Как сообщили в Смольном, протяженность Дизельного проезда сохраняет 1,3 километра. В некоторых участках есть проблемы затопления, особенно весной и осенью. По словам Беглова, этот проезд был техническим, а не полноценной дорогой.

«Но если дорога существует, то ее нужно привести в порядок. Приступим к строительству в этом год», — заявил градоначальник.

Дизельный проезд будет открыт в 2022 году. Фото: Смольный

Стоимость работ предварительно оценили в 433 миллиона рублей. Проектную документацию уже подготовили. Проезд расширят до четырех полос, заменят покрытие, обустроят тротуары, установят освещение и дорожные знаки.

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