В Петербурге «Яблоко» отказалось выдвигать в ЗакС Фатьянову и Резника

В Петербурге «Яблоко» отказалось выдвигать в ЗакС Фатьянову и Резника
Вместо них пойдут адвокат Ксения Михайлова и депутат МО Литейного округа Софья Чистякова. Фото: Заксобрание Петербурга.

Появилась информация, что партия «Яблоко» отказалась выдвигать в петербургское Законодательное собрание бывшую главу регионального отепления Штаба Навального (организация признана экстремистской на территории РФ) Ирину Фатьянову и депутата Максима Резника.

«Большинство не поддержало их выдвижение», — признался глава фракции «Яблока» в Законодательном Собрании Борис Вишневский. Об этом сообщает «Фортпост».

Вместо них пойдут адвокат Ксения Михайлова и депутат МО Литейного округа Софья Чистякова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Татьяна Буланова попытается провести партию «Родина» в ЗакС Петербурга. В Петербурге прошла выборная конференция партии «Родина», которая намерена баллотироваться в Законодательное собрание. Почти все кандидаты конференцию проигнорировали, заинтересовала она только журналистов РИА ФАН.

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