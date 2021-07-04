В Петербурге «Яблоко» отказалось выдвигать в ЗакС Фатьянову и Резника

Вместо них пойдут адвокат Ксения Михайлова и депутат МО Литейного округа Софья Чистякова. Фото: Заксобрание Петербурга.

Вместо них пойдут адвокат Ксения Михайлова и депутат МО Литейного округа Софья Чистякова. Фото: Заксобрание Петербурга.

Появилась информация, что партия «Яблоко» отказалась выдвигать в петербургское Законодательное собрание бывшую главу регионального отепления Штаба Навального (организация признана экстремистской на территории РФ) Ирину Фатьянову и депутата Максима Резника.

«Большинство не поддержало их выдвижение», — признался глава фракции «Яблока» в Законодательном Собрании Борис Вишневский. Об этом сообщает «Фортпост».

Вместо них пойдут адвокат Ксения Михайлова и депутат МО Литейного округа Софья Чистякова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певица Татьяна Буланова попытается провести партию «Родина» в ЗакС Петербурга. В Петербурге прошла выборная конференция партии «Родина», которая намерена баллотироваться в Законодательное собрание. Почти все кандидаты конференцию проигнорировали, заинтересовала она только журналистов РИА ФАН.