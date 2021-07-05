Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром 5 июля

Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром 5 июля
Утренние пробки в Петербурге. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, пробки оцениваются на четыре балла. К 10 утра они ослабнут до трех баллов, после чего ситуация останется неизменной как минимум до 14 часов дня.

Самая крупная пробка собралась на внутренней стороне КАД перед Большим Обуховским мостом, а также на Народной улице перед Володарским мостом. По традиции стоят выезды из пригородов.

В центре водители толкаются на площади Восстания, Тульской улице, Садовой улице, набережной Фонтанки. Серьезный затор из-за автомобильной аварии образовался на набережной Кутузова у Троицкого моста. Также бордовым выделена Пироговская набережная и улица Академика Лебедева.

Дорожные заторы наблюдаются на Шафировском проспекте, проспекте Энгельса на Парнасе. На юго-западе города пробка есть на Лиговском путепроводе. Кроме того, ограничения движения затрудняют дорогу по Мурманскому шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт на коммуникациях перекроет движение в Приморском районе.

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Петербургские водители стоят в 4-балльных пробках утром 5 июля