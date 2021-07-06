Жена больного COVID Мамонова: его состояние крайне тяжелое

Ольга — супруга актера Петра Мамонова, заболевшего новой коронавирусной инфекцией объяснила, что доктора оценивают состояние артиста как крайне тяжелое.

Как сообщают РЕН ТВ Новости, Мамонов вот уже шестые сутки находится на аппарате искусственной вентиляции легких в связи с COVID-19.

Ранее сообщалось, что легкие музыканта поражены на 87%.

Напомним, заболевший ковидом 70-летний актер находится в Коммунарке. Он лежит в реанимационном отделении. 14 апреля Петр Мамонов отметил 70-летие. Два года назад он перенес инфаркт с последующей операцией на сердце.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что жена госпитализированного Мамонова рассказала об отсутствии положительной динамики у него. Состояние актера очень тяжелое.