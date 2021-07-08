Опасное ограждение спортплощадки на Обводном возмутило петербуржцев

Горожан возмутило состояние футбольной площадки во дворе Обводного 156 и Бумажной улицы. Фото: "«Не Всё Равно!» Адмиралтейский район" "ВКонтакте"

Горожан возмутило состояние футбольной площадки во дворе Обводного 156 и Бумажной улицы. Фото: "«Не Всё Равно!» Адмиралтейский район" "ВКонтакте"

Жители Адмиралтейского района Петербурга жалуются на непригодное ограждение вокруг спортивной площадки, расположенной во дворе дома №156 по набережной Обводного канала и Бумажной улице.

Свое недовольство горожане высказали в паблике «Не Все Равно!» Адмиралтейский район» в соцсети «ВКонтакте». По их словам, участок сетчатого металлического забора пришел в негодность и представляет опасность для детей.

Местные жители также отметили, что все попытки дозвониться в местную администрацию не увенчались успехом.

«Позвонила в ЖКХ, они сказали, что не занимаются детскими площадками, звоните в администрацию района, звоню — не дозвониться»,- пожаловалась петербурженка.

По словам администратора паблика, по проблеме износа ограждений на детских площадках от жителей района поступило два похожих обращения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев возмутило состояние конки у «Василеостровской». У знаменитого памятника скопилось много мусора, а ограждения и вовсе помяты вандалами.