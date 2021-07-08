Впервые с 17 мая доллар стал больше 74 рублей

Официальная валюта Соединенных Штатов Америки стала выше 74 рублей. Это случилось в первый раз, если считать с 17 мая.

При этом рубль усилил свое падение после того, как это сделала нефть. Об этом известно из сведений Московской биржи.

Отмечается, что курс доллара на торгах превысил отметку в 74 рубля. За последние два месяца такое наблюдается впервые. Кроме того российская валюта усилила падение вслед за нефтью.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17:30 по московскому времени рос на 68 копеек, до 74,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

Так, стоимость сорта нефти марки Brent становится ниже на 2,1%. Ее цена теперь 75,5 доллара за баррель.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что специалист предсказал максимальное укрепление рубля. Так, глава отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая рассказала, что важнейшим фактором в пользу укрепления национальной валюты является рост цен в мире на нефть.