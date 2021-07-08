ГАТИ изъяла оборудование у «Ленты» в Петербурге

ГАТИ изъяла оборудование у &#171;Ленты&#187; в Петербурге
Изъятие оборудования в Петербурге. Фото: скриншот "ВКонтакте" в группе ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция изъяла оборудование, которые было использовано при самовольных работах в Петербурге на улице Руставели.

Как сообщает ГАТИ, оборудование было необходимо, чтобы производить земляные работы по реконструкции локальных очистных сооружений ливневой канализации ООО «Лента» на улице Руставели, дома 61.

Так, инспекция забрала элементы комплекса очистных сооружений, насосные канализационные станции, распределительный колодец, колодец отбора проб и ковш экскаватора.

В данный момент ГАТИ ведет процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к административной ответственности. Это происходит потому, что для работ не был получил ордер ГАТИ.

Отмечается, что самовольные работы предполагают штраф от 300 тысяч до 2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге за неделю ГАТИ начислила штрафов на 11 млн рублей.

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