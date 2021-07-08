Волонтеры-медики добровольно продолжают пребывать в «красной зоне»

В Петербурге во временном госпитале в «Ленэкспо» десять волонтеров-медиков все еще сражаются совместно со врачами с новой коронавирусной инфекцией.
Градоначальник Северной столицы Александр Беглов отметил, что волонтеры, которые помогают пациентам в красной зоне, выполняют «благороднейшую миссию».
Стоит вспомнить, что некоторые добровольцы начали работать в«Ленэкспо» еще во время первой волны пандемии.
У волонтеров-медиков есть медицинское образование, в связи с этим они должны помогать младшему медицинскому персоналу ухаживать за больными, а еще оказывать психологическую поддержку пожилым людям.
В настоящее время довольно востребована помощь волонтеров в просветительной работе по профилактике коронавирусной инфекции и вопросам прививок.
Чтобы стать одним из добровольцев, необходимо пройти регистрацию на сайте Волонтеры-медики.рф.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что «Единая Россия» создаст единый штаб волонтеров для борьбы с коронавирусом.