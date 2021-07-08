Петербуржцы вечером четверга стоят в пятибалльных пробках

Жители Петербурга в некоторых районах города проводят вечер четверга в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:30 вечера заторы на дорогах достигли 5 баллов. Такая ситуация продолжится около получаса. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на Лесном проспекте, на Выборгской набережной, на Большом проспекте П.С., на Кантемировской улице, на улице Мира, на улице Воскова, на Крестьянском переулке, на улице Куйбышева, на Троицком мосту, на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Загородном проспекте, на улице Марата, на набережной Обводного канала, на Лиговском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице закончились запасы температурных рекордов.