Петербуржцы вечером четверга стоят в пятибалльных пробках

Петербуржцы вечером четверга стоят в пятибалльных пробках
В Петербурге вечером автомобильные пробки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители Петербурга в некоторых районах города проводят вечер четверга в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 18:30 вечера заторы на дорогах достигли 5 баллов. Такая ситуация продолжится около получаса. А затем, возможно, спадет.

Красным отмечены участки на Лесном проспекте, на Выборгской набережной, на Большом проспекте П.С., на Кантемировской улице, на улице Мира, на улице Воскова, на Крестьянском переулке, на улице Куйбышева, на Троицком мосту, на Дворцовой набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Загородном проспекте, на улице Марата, на набережной Обводного канала, на Лиговском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице закончились запасы температурных рекордов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На дорогах Петербурга за выходные задержали 128 «машин-призраков»
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии почти 500 человек подхватили COVID, съездив на Евро-2020 в Петербург
Петербуржцы вечером четверга стоят в пятибалльных пробках
Куда не поедут петербуржцы: Европа закрывается от России из-за роста ...
В Петербурге зафиксировано 2000 нарушений правил парковки за 10 дней
В Петербурге после рейдов закрыли два ТЦ
В Каменноостровском дворце наградили лучших выпускников Петербурга
В Петербурге экс-полицейской за избиение задержанных дали условный срок
Панихида по погибшим, режим ЧС: на месте крушения Ан-26 продолжается поиск тел