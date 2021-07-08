Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилой квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 июля стало известно, что во Фрунзенском районе Северной столицы по улице Олеко Дундича дома 19 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:19 .

Оказалось, что в двухкомнатной отдельной квартире обгорела оконная рама и обстановка на площади 1 квадратный метр.

Возгорание получилось ликвидировать всего через 19 минут, к 16:38.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше часа 17 спасателей тушили пожар на Садовой.