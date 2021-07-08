Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе

Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе
Во Фрунзенском районе загорелась оконная рама. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге во Фрунзенском районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в жилой квартире.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 июля стало известно, что во Фрунзенском районе Северной столицы по улице Олеко Дундича дома 19 корпуса 1 произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 16:19 .

Оказалось, что в двухкомнатной отдельной квартире обгорела оконная рама и обстановка на площади 1 квадратный метр.

Возгорание получилось ликвидировать всего через 19 минут, к 16:38.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Информации о пострадавших в данный момент не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше часа 17 спасателей тушили пожар на Садовой.

новости СПб пожар фрунзенский район


 

Новости партнеров
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
Что оставил после себя глава комитета по природопользованию Денис Беляев
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Почему россияне заболевают ковидом после вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты
Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus
В Елизаветинской больнице тушили пожар: 50 человек эвакуированы
Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе
В Мариинской больнице пациент плакался на плохое питание
Президент России Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
Основано на реальных звонках: Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки
Гендиректор птицефабрики в Выборге сокрыл 8 млн рублей