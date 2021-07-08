О состоянии МакSим: давать прогнозы пока рано

Менеджер МакSим о состоянии певицы: «По поводу прогнозов врачей говорить рано»

Представительница российской певицы МакSим Яна Богушевская в разговоре с «Газете.Ru» рассказала о нынешнем состоянии артистки.

По мнению Богушевской, сейчас еще рано говорить о прогнозах докторов по поводу состотяния здоровья 38-летней певицы.

«Пока что Марина по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии и в медикаментозном сне, о прогнозах рано говорить», — объяснил она.

Напомним, что сама МакSим рассказала о своей госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19 15 июня. При этом сделать прививку от коронавируса исполнительница не успела. Спустя несколько дней звезду подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому.

Еще 29 июня Яна Богушевская заявила «Газете.Ru», что МакSим все еще находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии. Ее легкие поражены более чем 75%. С тех пор ее состояние практически не изменилось.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что cтало известно, кто платит за дорогостоящее лечение певицы МакSим.