В Петербурге собрались трехбалльные пробки в пятницу утром

В Петербурге собрались трехбалльные пробки в пятницу утром
Петербуржцы в некоторых районах стоят в пробках. Фото: pixabay.com

В пятницу утром на улицах Северной столицы относительно свободное движение. Пробки в городе оценивается в три балла.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. До 12 утра ситуация на городских трассах не изменится. Однако с 13:00 пробки вырастут до 4 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено на Невском и Лиговском проспектах, на набережной Кутузова, на Миллионной, на Садовой улице, на Университетской набережной, на 8-я и 9-я линии В.О., на Уральской улице, на Большом проспекте П.С., на Большой Пушкарской улице, на набережной реки Карповки, на Приморском проспекте, на улице Савушкина, на Светлановском проспекте, на 2-м Муринском проспекте, на проспекте Культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к выходным ожидается до +34 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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