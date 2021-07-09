В Петербурге завершается строительство проблемного ЖК «Три апельсина»

В Петербурге завершается строительство проблемного ЖК «Три апельсина»
В регионе завершат все долгострои. Фото: pixabay.com

Дольщики начнут получать ключи уже в конце лета 2021 года.

В Санкт-Петербурге почти завершили строительство ЖК «Три апельсина». На данный момент ведется активная подготовка к получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидается, что первые ключи дольщики получат уже в конце лета 2021 года. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что возведением ЖК «Три апельсина» занимался ГК «Норманн», но в итоге его пришлось достраивать ООО «РСТИ». Власти добавляют, что ведет также достройка ЖК «На Заречной» — там работы выполнены на 90%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин считает, что долгострои лучше достраивать инвесторам.

долгострой ЖК Три Апельсина новости СПб Смольный


 

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