В Петербурге закончился льготный препарат от рака груди

При покупке за свой счет женщинам придется тратить более 40 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

При покупке за свой счет женщинам придется тратить более 40 тысяч рублей в месяц. Фото: Pixabay

Петербурженки с раком груди больше не могут получить по льготному рецепту дорогостоящий препарат «Клобир». Последнюю партию лекарства выдали в начале июня.

Как сообщает РБК, в начале июля больным раком груди жительницам Петербурга выдали последнюю партию препарата «Клобир», приобретенную за счет города. Сейчас по льготным рецептам лекарство не выдается. При покупке за свой счет женщинам придется тратить более 40 тысяч рублей в месяц.

В комитете по здравоохранению пояснили, что для обеспечения всех льготников лекарствами требуется 18 млрд рублей. Однако в этом году объем финансирования составил всего 11 млрд рублей.

Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что комздрав уже направил в комитет финансов запрос на выделение дополнительных средств на закупку льготных препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге купят квартиры для льготников на 2,3 млрд рублей.