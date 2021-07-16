Петербургские водители стоят в 3-балльных пробках утром пятницы

Петербургские водители стоят в 3-балльных пробках утром пятницы
Утренние пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Утром понедельника в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с дорожными ограничениями и ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:20, пробки оцениваются на три балла. Ситуация останется неизменной как минимум до 14 часов дня.

Самая крупная пробка образовалась на внешнем кольце КАД в районе Шушары и заезда на КАД с Софийской улицы. Движение ограничено из-за дорожных работ. На Московском шоссе водители стоят в потоке из-за ДТП, которое заняло два ряда.

Как и обычно выезды из пригородов. Пулковское шоссе стоит в пробке из-за аварии перед развязкой с КАД. Также водители толкаются на Светлановской площади, проспекте Энгельса.

В центре заторы собрались на площади Восстания, Дворцовой и Воскресенской набережных, Витебском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ограничениях у Гренадерского моста.

новости СПб пробки час пик


 

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