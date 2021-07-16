Смольный ищет нового оператора по обращению с отходами за 131 млрд рублей

Смольный ищет нового оператора по обращению с отходами за 131 млрд рублей
Будущий региональный оператор будет заниматься сбором и сортировкой мусора. Фото: pixabay

Петербургский комитет по природопользованию объявил конкурс на 131 морд рублей по выбору регионального оператора по обращению с отходами.

Регионального оператора выберут на срок в 10 лет до 2031 года. Стоимость контракта составит 131 млрд рублей при сумме обеспечения заявки в 500 млн рублей. Заявки на конкурс будут принимать до 4 августа.

Как сообщается на сайте раскрытия информации о торгах РФ, кандидат должен иметь лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. У участника конкурса должны быть объекты по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО в зоне деятельности регоператора.

Будущий региональный оператор будет заниматься сбором и сортировкой мусора, заключать договоры на оказание услуг, вести реестр контрактов и взаимодействовать с регоператором Ленобласти.

Среди претендентов — «Невский экологический оператор», «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленобласти» (УКОЛО), а также «Автопарк №1 «Спецтранс»».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы районы Петербурга, в которых не хватает мусорных урн.

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