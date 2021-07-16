При жаре ЗСД обливают водой каждые два часа

ЗСД приходится поливать каждые два часа. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

ЗСД приходится поливать каждые два часа. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

От аномальной жары этим летом страдают не только жители Петербурга, но и городские дороги. Западному скоростному диаметру, например, приходится «принимать душ».

Как сообщили в пресс-службе ЗСД, летом при высоких температурах дорога нуждается в постоянном увлажнении, иначе асфальтобетонное покрытие может повредиться под палящим солнцем. Согласно регламенту, регулярную поливку ЗСД проводят при температуре выше +25 градусов. Первая патрульная мойка проходит уже в шесть утра.

Дорогу поливают при помощи поливомоечной машины. Вода распределяется по всей проезжей части, охлаждая и увлажняя асфальт.

Всего за июнь на поливку ЗСД израсходовали почти 4 тысячи кубометров воды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аномальная жара выжигает Петербург – городские скверики и газоны теперь, скорее, напоминают пустыню.