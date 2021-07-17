Калининский район стал худшим по качеству уборки улиц

Калининский район стал худшим по качеству уборки улиц
Самыми грязными улицами, согласно жалобам местных жителей, стали Свердловская набережная, улица Верности и улица Руставели. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Калининский район Петербурга стал лидером по количеству жалоб на качество уборки улиц. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко.

Самыми грязными улицами, согласно жалобам местных жителей, стали Свердловская набережная, улица Верности и улица Руставели. Качество уборки подводит также на проспекте Науки, улицах Замшина и Ключевая. Не устраивает петербуржцев и чистота площади Калинина.

А вот лучшими по качеству содержания дорог и тротуаров стали Кировский, Курортный и Петродворцовый районы. Там фиксируется меньше 7% замечаний к общему числу проверок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны районы-лидеры Петербурга по украденным люкам. За первое полугодие 2021 года в городе на Неве пропало 108 канализационных люков.

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