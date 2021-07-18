Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге

За победу будут соревноваться более 630 школьников из 109 стран мира. Фото: pixabay

За победу будут соревноваться более 630 школьников из 109 стран мира. Фото: pixabay

В РГПУ имени А.И. Герцена в воскресенье, 18 июля, стартовала 62-я Международная математическая олимпиада для старшеклассников. Россию будут представлять в том числе двое петербуржцев.

Пандемия коронавируса в этом году перенесла престижное математическое состязание в онлайн. Российская команда будет выполнять задания на площадке РГПУ имени Герцена под камерами. За победу будут соревноваться более 630 школьников из 109 стран мира.

Руководитель сборной России, учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Петербурга Кирилл Сухов рассказал, что команда готовилась к олимпиаде больше года. В команду вошли шесть лучших юных математиков. Среди них двое учеников лицея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские школьники лучше других сдали ЕГЭ в 2021 году.