В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 245 человек заболели коронавирусом
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксировано еще 245 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 19 июля.

С начала пандемии в регионе выявлено 53169 случаев заболевания. При этом выздоровели 45763 пациента.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на 32 месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 4007 человек. Следом идет Московская область — 2504 инфицированных. А на третьем месте Петербург — 1938 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили долгожданные «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: за сутки от ковида привились более 23 тыс. горожан.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Ленинградской области с 1 июля внесли изменения в «антиковидное» постановление.

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