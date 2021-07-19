Из Петербурга за неделю вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора

Из Петербурга за неделю вывезли 1,4 тысячи кубометров мусора
Всего за прошедшую неделю дорожники вывезли с городских магистралей 1,4 тысячи кубометров мусора. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За прошлую неделю, с 12 по 18 июля, дорожники собрали с петербургских улиц около 1,4 тысячи кубометров мусора и почти 1,7 тысячи тонн смета.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству, на прошлой неделей ежедневно на уборку города выходило полтысячи единиц техники и более 830 дворников. По ночам работали около 400 машин и 185 ручников. На мойку и увлажнение дорог потратили более 65 тысяч кубометров воды.

Во время аномальной жары многие петербуржцы стали чаще отдыхать в садах, парках и скверах, в связи с чем власти поручили увеличить периодичность уборки зеленых территорий. На прошлой неделе зеленые зоны приводили в порядок до 290 машин и 930 специалистов.

Сегодня, 19 июля, на уборку Северной столицы вышли 489 машин и 948 работников ручной уборки. Сады, парки и скверы убирают еще 293 машины и 935 специалистов. Они поливают и ухаживают за растениями, собирают мусор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге усилят полив газонов и растений из-за жары.

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