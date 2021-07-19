В Пулково в понедельник задержали шесть авиарейсов

В Пулково в понедельник задержали шесть авиарейсов
В Пулково задержали рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник в петербургском аэропорту Пулково задерживаются шесть авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Сочи, киргизского Тамчи, Краснодара, узбекистанского Карши.

Первым задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:00, однако время вылета сдвинули на 14:20. Далее с опозданием вылетит рейс до Сочи: вылет перенесли с 14:00 на 22:00.

Также задерживают рейс до Тамчи. Самолет должен был улететь в 14:35, но по факту ждать придется до 15:00. Вылет рейса до Краснодара перенесли с 17:05 на 17:40.

Другой рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:35. Самолет в Карши улетит в 00:30 следующего дня, вместо 21:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили дым у «Пулково», могут гореть деревья.

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