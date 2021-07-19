В Смольном утвердили проект для строительства «ИТМО Хайпарк»

Петербургские власти утвердили проект планировки территории для строительства в Пушкинском районе научно-образовательного инновационного центра мирового уровня «ИТМО Хайпарк».

Об этом стало известно в понедельник, 19 июля. По словам губернатора Александра Беглова, в перспективе на территории центра появятся технологическая долина и бизнес-парк.

Центр «ИТМО Хайпарк» построят на территории общей площадью более 112 гектаров. Новый кампус будет включать три научных центра. На их базе будут работать полсотни международных научных лабораторий и не менее пяти инновационных производств.

Также здесь разместят учебные корпуса, общежития, спорткомплекс с бассейном и административные здания. На стадии общественных слушаний проект не получил ни одного замечания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СПбГУ подготовил проект создания технологической долины «Невская дельта».