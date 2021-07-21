Сине-зеленые водоросли зацвели в реках и каналах Петербурга после жары

Сине-зеленые водоросли зацвели в реках и каналах Петербурга после жары
Уборка водоемов в Петербурге. Фото: комитет по природопользованию

Аномальная жара привела к повышению температуры в петербургских водоемах, из-за чего в них начали размножаться несвойственные для региона сине-зеленые водоросли.

Об этом на пресс-конференции рассказала замглавы управления Росприроднадзора по Северо-Западу Елена Таргоний. По словам специалиста, во время жары власти ежедневно следят за состоянием и чистотой водоемов. В ходе одного из рейдов были замечены сине-зеленые водоросли.

От экстремальных температур на улице Нева стала теплее на 5 градусов, а вода в Ижоре нагрелась сразу на 10 градусов. По этой причине в акваториях начали появляться водоросли.

Сине-зеленые водоросли могут негативно повлиять на экологию рек, каналов и озер. Цветущие растения способны снижать уровень кислорода, что в свою очередь увеличивает риски замора рыбы. Ко всему прочему водоросли неприятно пахнут и меняют цвет воды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что больше 300 кубометров мусора и водорослей собрали с водоемов Петербурга за месяц.

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