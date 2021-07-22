Петербургскому транспорту грозит финансовый кризис из-за низкого пассажиропотока

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга до сих пор не восстановился с начала пандемии. На сегодняшний день он на 18% ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Как сообщает «Коммерсантъ», падение трафика в метрополитене по сравнению с июлем 2019 года составило 19%, а в наземном транспорте — 13%. Но по сравнению с прошлым годом рост пассажиропотока во всем транспорте составил 17%.

Медленное восстановление пассажиропотока эксперты связывают с тем, что многие сотрудники городских компаний по-прежнему работают удаленно. Это в свою очередь может негативно повлиять на экономику общественного транспорта и потребует дополнительного привлечения средств из бюджета Петербурга. Транспортным перевозчикам придется компенсировать низкий трафик, сокращая траты на обновление подвижного состава и уменьшая число рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей.