Петербургскому транспорту грозит финансовый кризис из-за низкого пассажиропотока

Петербургскому транспорту грозит финансовый кризис из-за низкого пассажиропотока
Медленное восстановление пассажиропотока эксперты связывают с тем, что многие сотрудники городских компаний по-прежнему работают удаленно. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пассажиропоток в общественном транспорте Петербурга до сих пор не восстановился с начала пандемии. На сегодняшний день он на 18% ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Как сообщает «Коммерсантъ», падение трафика в метрополитене по сравнению с июлем 2019 года составило 19%, а в наземном транспорте — 13%. Но по сравнению с прошлым годом рост пассажиропотока во всем транспорте составил 17%.

Медленное восстановление пассажиропотока эксперты связывают с тем, что многие сотрудники городских компаний по-прежнему работают удаленно. Это в свою очередь может негативно повлиять на экономику общественного транспорта и потребует дополнительного привлечения средств из бюджета Петербурга. Транспортным перевозчикам придется компенсировать низкий трафик, сокращая траты на обновление подвижного состава и уменьшая число рейсов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный объявил конкурс по транспортным перевозкам на 42 млрд рублей.

новости СПб общественный транспорт пассажиропоток


 

Новости партнеров
Смольный отреагировал на десятки
Смольный отреагировал на десятки "погибших" велосипедистов у собора
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
Климатолог предсказал, что в Петербурге будет больше торнадо и смерчей
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заключенная под стражу студентка, сбившая троих детей, оспорила арест
Следователи открыли дело после падения девочки со стройки под Петербургом
На КАД до конца августа перекроют две полосы
Свалку бараньих туш после Курбан-байрама ликвидировали в Петербурге
Криминальную пару задержали в Петербурге за присвоение 1 млн рублей
В мире от COVID умерло свыше 4 млн человек
Инвалиду, убившему мужчину на детской площадке, на год ограничили свободу
В Пулково в четверг 8 самолетов вылетят позже назначенного времени