Бульдозеры снесли загоны в Большой Каменке, где разводились бараны

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) освободил городские земли в Приморском районе от незаконных загонов, где содержали и разводили сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ведомства, на земельных участках в Большой Каменке, которые являются собственностью Петербурга, нашли незаконные жилые дома и многочисленные деревянные загоны вокруг них. Строения не стояли на кадастровом учете и не были учтены в реестре городской собственности. Загоны использовались для размещения и разведения сельскохозяйственных животных.

В пятницу сотрудники «Центра повышения эффективности использования государственного имущества» приступили к сносу строений, которые уже освободили пользователи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Большой Каменке в Приморском районе ликвидировали свалку из бараньих шкур и потрохов.

Напомним, свалка копыт, кишков, шкур и голов баранов была найдена в канаве в Большой Каменке после мусульманского праздника Курбан-байрам. Выяснилось, что участок, на котором нашли свалку бараньих отходов, принадлежит городу. В содеянном признался бизнесмен из Азербайджана. Он продал покупателям 30 баранов, а потроха выбросил.