Юные петербуржцы взяли золото на Международной олимпиаде по математике

Двое учеников Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский получили золото Международной математической олимпиады — 2021.

Результаты олимпиады стали известны сегодня, 23 июля. Как сообщили в петербургском комитете по образованию, участие в Международной олимпиаде по математике приняли более 600 школьников из 109 стран мира.

Юные петербуржцы из российской сборной Иван Бахарев и Максим Туревский получили высшие награды — золотые медали. Туревский при этом решил все шесть задач и занял с 39 баллами второе место в личном мировом зачете.

Другие школьники из сборной России взяли еще три золотых и одну серебряную медали. В итоге наша сборная заняла второе место, уступив лидерство китайским школьникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге.