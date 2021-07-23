Юные петербуржцы взяли золото на Международной олимпиаде по математике

Юные петербуржцы взяли золото на Международной олимпиаде по математике
Петербургские школьники взяли золото на математической олимпиаде. Фото: unsplash

Двое учеников Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский получили золото Международной математической олимпиады — 2021.

Результаты олимпиады стали известны сегодня, 23 июля. Как сообщили в петербургском комитете по образованию, участие в Международной олимпиаде по математике приняли более 600 школьников из 109 стран мира.

Юные петербуржцы из российской сборной Иван Бахарев и Максим Туревский получили высшие награды — золотые медали. Туревский при этом решил все шесть задач и занял с 39 баллами второе место в личном мировом зачете.

Другие школьники из сборной России взяли еще три золотых и одну серебряную медали. В итоге наша сборная заняла второе место, уступив лидерство китайским школьникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Международная математическая олимпиада открылась в Петербурге.

международная математическая олимпиада новости СПб школьники


 

Новости партнеров
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Полицейские проверили законность сдачи жилья мигрантам в Выборгском районе
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
Онколог назвал первые признаки рака кишечника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Тихвинке у шлюза нашли еще один труп утопленника
В Ленобласти вандалы избили оператора
В Ленобласти вандалы избили оператора "треноги"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Парголово «Газель» сбила велосипедиста
В детском лагере в Ленобласти девочек 12 и 13 лет нашли с порезанными руками
Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
В Пушкинском районе 53 спасателя локализовали огонь в ангаре
Юные петербуржцы взяли золото на Международной олимпиаде по математике
В Выборгском районе Петербурга подписали приговор почти 100 здоровым ...
Вакцинация 100% персонала снизит риски закрытия фуд-кортов Петербурга
ТЭК проверит на прочность трубы шести районов Петербурга