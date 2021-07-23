Клещи за неделю покусали более 200 петербуржцев

Клещи за неделю покусали более 200 петербуржцев
В этом году в Петербурге зафиксировали 19 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Фото: pexels

За неделю с 12 по 18 июля в больницы Петербурга обратились 206 человек, покусанных клещами. Среди них было 33 ребенка.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, в черте города клещи напали на 29 человек, все остальные получили укусы за городом. Больше всего случаев укусов клещей случилось в Курортном районе, где жертвами членистоногих стали 11 человек.

Далее по числу укусов идет Пушкинский район — шесть человек, а следом — Красногвардейский и Приморский районы, в каждом из которых покусали по три человека.

В этом году в Петербурге зафиксировали 19 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у четырех детей. Клещевым боррелиозом заболели 78 человек, в том числе 10 детей. Все заболевшие не были привиты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти с начала 2021 года клещи покусали более 4 тысяч человек.

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