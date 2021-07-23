В Петербурге сожгли 146 килограммов санкционных продуктов из Европы

В Петербурге сожгли 146 килограммов санкционных продуктов из Европы
Санкционные продукты изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор

В Пушкинском районе сотрудники Россельхознадзора и таможенники изъяли в трех торговых точках около 146 килограммов запрещенной к ввозу продукции.

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Северо-Западу. Рейд по торговым точкам в поисках «санкционки» провели сотрудники ведомства совместно с сотрудниками Северо-Западного таможенного управления.

В Пушкинском районе нашли около 146 килограммов мясных изделий из Латвии, Германии, Польши, Дании и Испании, паштета из Польши, масла и сыра из Финляндии, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Нидерландов.

Санкционные продукты изъяли и сожгли. Фото: Россельхознадзор

Продукты без документов изъяли и уничтожили путем сжигания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор оформил документы на почти 1,5 тонны кишечной оболочки.

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