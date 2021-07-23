«Подорожник» в следующем году можно будет купить онлайн

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"Подорожник" начнет продаваться онлайн. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Жители и гости Петербурга с лета следующего года смогут приобрести бесконтактную проездную карту «Подорожник» в интернете.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, что у пассажиров с лета 2022 года появится возможность использовать «облачные технологии». Горожанам не придется идти за «Подорожником» в кассу — его можно будет купить онлайн. Такую возможность начнут внедрять при переходе на новую модель транспортного обслуживания.

Чиновник напомнил, что Петербург первым в России внедрил бесконтактные транспортные карты для оплаты проезда. Система работает уже 10 лет. На сегодняшний день ей можно пользоваться и на некоторых маршрутах Ленобласти.

В будущем власти хотят разработать тариф, с которым пассажир сможет совершать несколько поездок по одной стоимости в течение часа. Однако в первое время он будет работать только на наземном транспорте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскому транспорту грозит финансовый кризис из-за низкого пассажиропотока.

новости СПб общественный транспорт оплата проезда подорожник транспортная реформа


 

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