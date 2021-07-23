Комната для курильщиков вернется в Пулково до конца 2021 года

Комната для курильщиков вернется в Пулково до конца 2021 года
Всего в аэропорту могут открыть до четырех кабин для курения. Фото: пресс-служба ВВСС

В петербургском аэропорту Пулково до конца этого года оборудуют комнату для курильщиков, сообщили в управляющей компании аэровокзала «Воздушные ворота Северной столицы».

Проект воссоздания курительной комнаты создают в рамках необходимых правил и требований. Сейчас он находится на стадии разработки. Саму курительную комнату откроют ближе к концу 2021 года, передает 78.ru.

Всего в аэропорту могут открыть до четырех кабин для курения. Это обсуждалось еще в 2019 году. Разместить их планировали в двух зонах аэропорта — для рейсов по России и за рубеж. Закон, позволяющий вернуть курилки в здания аэропортов, был подписан президентом Владимиром Путиным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково впервые за пандемию встретили рейс из Катара.

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Комната для курильщиков вернется в Пулково до конца 2021 года
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