Субботним утром Петербург свободен от пробок

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. Автомобилисты отдыхают после рабочей недели.

Пробки оцениваются в один балл. Об этом сообщается 24 июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, на трассах города почти нет «красных» участков.

На карте видно всего несколько дорожных заторов. Ограничения движения собрали пробку на внутренней стороне КАД в районе развязки с Московским шоссе. Движение немного встало на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Также небольшие пробки есть на Народной улице и у метро «Черная речка».

В 11:00 дорожная ситуация может измениться. Пробки могут достигнуть 2 баллов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт дороги с 24 июля затруднит движение на пяти улицах Петербурга.